Welches Love Island-Couple gewinnt die Herzen der Zuschauer für sich? Zuletzt zählten die Verpaarungen aus Mischa Mayer und Ricarda Raatz sowie Danilo Cristilli und Melissa zu den beliebtesten, wenn es nach dem Publikum ging. Doch diese Duos scheinen die Sympathien aktuell zu verspielen. Danilo und Melissa lösten ihre TV-Partnerschaft, während Mischa und Ricarda hauptsächlich mit Zoff statt mit Liebkosungen auf sich aufmerksam machen. Aber welches Couple steht nun an der Beliebtheitsspitze?

Die Twitter-User haben einen klaren Favoriten: Sie rechnen Sidney Wolf und seiner TV-Freundin Vivien Michalla große Siegchancen aus. "Vivien und Sidney for the win" oder "Ich finde die ja mal wirklich süß zusammen", heißt es im Netz. Tatsächlich sind die beiden fast das einzige "Love Island"-Paar, das sich bisher noch nicht in den Haaren lag. Im Gegenteil: Sidney und Vivien kommen aus dem Turteln gar nicht mehr heraus.

Ob die Knutschkugeln damit am Ende sogar Yasin und Samira in die Tasche stecken können? Der Sportlehrer und die Zugbegleiterin entschieden sich zwar schon zu Beginn der Sendung füreinander und sind inzwischen nicht nur ein TV-Paar, sondern wollen ihre Beziehung auch abseits der Kameras weiterführen – trotzdem ist ihre Liaison von Streitigkeiten geprägt. Außerdem zählte Yasin innerhalb der RTL II-Votings bislang häufig zu den unsympathischsten Islandern. Wer ist für euch das beliebteste Couple? Stimmt ab!

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Mischa und Ricarda bei "Love Island", 2019

RTL II/Magdalena Possert Sidney und Vivien bei einem Strand-Date

RTL II Samira und Yasin im Bett

