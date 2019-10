Cathy Hummels (31) zieht mit ihrem stählernen Bauch alle Blicke auf sich! Die Influencerin gönnt sich gerade eine Auszeit und genießt zusammen mit Sohnemann Ludwig (1) die Sonne Dubais. Im Hotel hielt es Cathy anscheinend nicht allzu lange aus. Stattdessen schmiss sie sich in ihren Bikini, posierte für einen ersten Urlaubsschnappschuss am Strand – und setzte dabei ihren trainierten Körper in Szene.

Nach den Oktoberfest-Feiereien dürfte sich die 31-Jährige ihren Urlaub verdient haben. "Hallo Dubai. Ludwig und ich sind startklar. Nimm dich lieber in Acht", kommentierte Cathy ihren Beitrag auf Instagram. Zu viele Brezeln und Weißwürste gab es für die Dirndl-Designerin auf der Wiesn aber offenbar nicht: Ihre Fans sind ganz begeistert von ihrem stahlharten Beach Body. "Wow, hallo, Miss Sixpack! Toller Bauch!", lautete nur einer der Kommentare unter ihrem Posting.

Zuletzt hatte Cathy im Juni mit ihrer sportlichen Silhouette entzückt. Am Strand von Miami hatte die Frau von Fußballer Mats Hummels (30) mit ihren definierten Muckis ordentlich Aufsehen erregt.

ActionPress/Gulotta,Francesco Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Miami-Urlaub

