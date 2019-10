Auf der Hochzeit von Hailey (22) und Justin Bieber (25) schossen die Jenners ein zauberhaftes Mehrgenerationen-Pic! Am Montag gaben sich das Model und der Sänger in South Carolina zum zweiten Mal das Jawort. Mit von der Partie waren 154 Gäste, darunter auch Kylie Jenner (22) mit Töchterchen Stormi (1) sowie ihre Mama Kris (63) samt ihrem Liebsten Corey (38). Zusammen ließen sie sich die Gelegenheit, bei der anschließenden Party in der Fotobox einen Familienschnappschuss zu machen, nicht entgehen: Die vier strahlen auf dem Erinnerungsfoto des Liebesspektakels um die Wette!

"Vielen Dank, Justin und Hailey, für diesen magischen Abend! Wir hatten eine tolle Zeit!", kommentierte das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans das bei der Hochzeitsparty aufgenommene Bild auf Instagram. Darauf zu sehen sind die drei Generationen der Reality-TV-Familie: Stormi, ihre Mama Kylie, Oma Kris und deren Partner. Durch die Hashtags "Familie", "Liebe" und "Perfektion" lässt die 63-Jährige ihre Follower wissen, dass sie offenbar nicht nur die Trauung, sondern auch das Treffen mit ihren Angehörigen genossen hat.

Auf zwei weiteren Fotos ist Kris noch einmal mit ihrem Corey alleine zu sehen – beide wirken darauf glücklich und verliebt. Bei dem Anblick fällt allerdings auf, dass nicht nur Kris' Töchter Kim (38), Kourtney (40) und Khloe (35) auf der Feier fehlten, auch Kylies Freund Travis Scott (28) war nicht zugegen. Der Grund dafür könnte die angebliche Trennung von ihm und Kylie sein, über die aktuell viele Gerüchte kursieren.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner am Hochzeitstag von Hailey und Justin Bieber

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019

