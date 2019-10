Tag 22 auf Love Island dürfte für Ricarda Raatz kein leichter werden! Schon in der Vorschau für Donnerstagabend war zu sehen, dass der Erkratherin ein übler Vorwurf gemacht wird. Sie soll außerhalb der Sendung bereits in festen Händen sein! Ein weiterer Trailer bietet jetzt detaillierte Einblicke in die Ausnahmesituation, die in der heutigen Folge zu eskalieren droht: Wie reagiert Ricarda auf die Anschuldigung und was sagt ihr TV-Partner Mischa Mayer dazu?

So erfahren die Islander vor Ricardas vermeintlich zweigleisiger Tour: Unter der Eingangstür der Villa wird ein nachgeahmter Zeitungsartikel durchgeschoben mit nur einer Schlagzeile: "Ricarda hat einen Freund!" Selbstverständlich wird diese Breaking News schnell unter den Bewohnern verbreitet, wie ein RTL II-Teaser schon jetzt zeigt. "Wow, das ist aber ein Fake, oder?", reagiert die 27-Jährige zunächst nicht sonderlich beeindruckt.

Ihren Show-Partner Mischa scheint das Ganze hingegen deutlich mehr zu interessieren: "Ich habe gesagt, solange ich hier drin keine Beweise dafür bekomme, dass sie lügt, werde ich mich nicht trennen und jetzt schicken sie mir einen Beweis." Ob Ricarda das Ruder noch rumreißen kann?

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Mischa, Lina, Ricarda und Aleks

RTL II Mischa Mayer, "Love Island"-Teilnehmer

Love Island, RTL II Laura, Yasin, Melissa und Samira bei "Love Island"

