Frischfleisch in der Love Island-Villa! Melissa fasste am Mittwoch einen Entschluss: Nach dem ganzen Gefühls-Wirrwarr mit ihrem TV-Partner Danilo Cristilli gab sie ihn für Granata Dijana Cvijetic frei. Als frischgebackener Single kam sich die 23-Jährige zunächst ein wenig überflüssig auf der Liebesinsel vor. Da kamen die zwei Leckerbissen, die sie auf ein Blind-Date einluden, genau richtig: Am Ende entschied sie sich für Marcel Avdic – weil sie ihn vom Sehen aus ihrer Heimat kennt!

Der 28-Jährige kommt aus Stuttgart und ist seit zweieinhalb Jahren Single. Das will er nun aber ändern! "Denn mit 28 ist die Zeit reif für eine feste Beziehung", erklärte der Finanzmanager im Interview mit RTL II. Seine Chancen bei Frauen schätzt der Fußballer ziemlich gut ein. "Ich bin schon eine 10. Man sollte auch selbstbewusst sein. Ich bin cool drauf, optisch hole ich immer das Maximum aus mir raus. Auf ein gepflegtes Äußeres lege ich viel Wert", betonte Marcel.

Sein Beuteschema sind "kleine Frauen, eher zierlich, tätowiert und braun gebrannt" – also rein optisch ist Melissa auf jeden Fall sein Typ. Auch mit ihrer offenen und ehrlichen Art konnte die Herrenbergerin bei Marcel punkten. Was meint ihr: Haben die beiden Couple-Potenzial? Stimmt ab!

Nächste Folge von „Love Island“ Freitag um 22:55 Uhr bei RTL II

RTL II – Magdalena Possert Islander Marcel Avdic

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Teilnehmer Marcel Avdic

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de