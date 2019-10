Hat Ricarda Raatz bei Love Island alles nur gespielt? Das Model flog am Donnerstagabend aus der Liebesvilla. Zwar geschah dies auf eigenen Wunsch hin, doch die Wahl ihrer Mitbewohner wäre sehr wahrscheinlich ohnehin auf sie gefallen: Wenige Stunden zuvor erfuhren die Kuppelshow-Kandidaten, dass zu Hause ein potenzieller Partner auf die Brünette warten soll. Aus Sicht der Islander habe Ricarda sie alle die ganze Zeit nur belogen. Jetzt erzählte ein Verflossener der Ex-Teilnehmerin: So etwas sei bei Ricarda keine Seltenheit.

Ein früherer Freund der 27-Jährigen, der anonym bleiben möchte, zeigte sich gegenüber Promiflash wenig verwundert über die Ereignisse in dem Flirt-Format. "Ich kann leider nicht sagen, wer oder was die echte Ricarda ist. Selbst nach unserer Beziehung bin ich mir nicht sicher, wer Ricarda wirklich ist", betonte er. Die Studentin sei eine sehr gute Schauspielerin und habe ihn, genau wie ihren TV-Partner Mischa Mayer, stets mit denselben Floskeln in ihren Bann gezogen. Doch das habe er irgendwann durchschaut: "Was ich lange nicht bemerkt habe, ist, dass sie eine chronische Lügnerin ist. Egal, um was es ging, die Wahrheit wurde nur selten gesagt."

Seiner Meinung nach suche die Erkratherin einen Mann, der sie aushalte und ihr ein Leben in Saus und Braus bieten könne. "Ricarda hat meiner Meinung nach nur wegen Fame und Geld bei 'Love Island' mitgemacht", legte er sich im Gespräch mit Promiflash fest – ein Vorwurf, der auch in der Sendung schon während einer Challenge laut wurde. Aus seiner Partnerschaft und seiner Verbindung mit dem jetzigen Reality-Star konnte Ricardas Ex daher nur ein ernüchterndes Fazit ziehen: "Unterm Strich war ihre ganze Lebensgeschichte, die sie mir erzählt hat, erfunden und gelogen. Sie gibt sich als jemand aus, der sie nicht ist."

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

RTL II Ricarda im Sprechzimmer von "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Ricarda, Melissa und Lisa in der "Love Island"-Villa

