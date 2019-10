Jetzt äußert sich Ricarda Raatz zu den Vorwürfen! Die 27-Jährige kam bei Love Island auf keinen grünen Zweig mehr: Nachdem gelüftet wurde, dass die Studentin Zuhause angeblich einen Freund hat, stürzte sie mit ihrem Couple Mischa Mayer in ihre letzte Beziehungskrise – denn der Brandschutzmonteur trennte sich nach den Gerüchten von ihr. Ihren Kampf um die Liebe und den TV-Sieg sah das Model damit als verloren an und verließ freiwillig die Villa. Doch nun Butter bei die Fische: Ist Rici wirklich nicht Single?

Die Düsseldorferin verteidigt sich nach ihrem Show-Aus im Interview mit RTL II: "Als klar war, dass ich bei 'Love Island' dabei bin, stand plötzlich mein Ex wieder bei mir vor der Tür. Wir sind nach wie vor gut befreundet." Er habe um eine zweite Chance gebeten, doch sie habe ihm wegen dem Format einen Korb gegeben und ihm versprochen: "Falls ich meine große Liebe dort nicht treffen werde, dann können wir noch einmal reden." Da sie in ihren Augen solo in die Villa eingezogen sei, habe sie es nicht für nötig erachtet, von ihrer einstigen Liaison zu erzählen.

Noch in der Show hatte Rici das Verhältnis noch etwas anders beschrieben: "Bevor ich zu 'Love Island' gegangen bin – zwei Monate vorher– hatte ich jemanden. Das war von meinem Ex-Freund der beste Kumpel. Aber der hat mir gesagt, wenn ich zu 'Love Island' gehe, dann war's das. Also war das vorbei." Doch ihr ehemaliger Partner habe sie dennoch zum Flughafen gebracht, als es ins Flirt-Abenteuer ging. "Sie hat sich halt außen was offen gehalten und das ist definitiv der falsche Weg", ist Melissas knallhartes Urteil.

Nächste Folge von „Love Island“ Freitag um 22:55 Uhr bei RTL II

RTL II/Magdalena Possert Sidney, Mischa, Ricarda und Philipp

Magdalena Possert/RTL II Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / ricardaraatz "Love Island"-Ricarda Raatz

