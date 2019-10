Die deutschsprachige Harry Potter-Fangemeinde hat wieder einmal Grund zur Trauer. Viele Stars aus der beliebten Filmreihe sind mittlerweile verstorben. Bereits 2002 mussten die Kino-Gänger sich von Richard Harris (✝72) verabschieden, der in den ersten beiden Teilen Professor Albus Dumbledore verkörpert hatte. Auch Mr. Ollivander-Darsteller John Hurt (✝77) und Vernon-Dursley-Darsteller Richard Friffiths sind inzwischen tot. Zuletzt hatte Alan Rickmans (✝69) Tod die Welt erschüttert – der Brite, der den beliebten Fiesling Severus Snape gespielt hatte, erlag 2016 den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nun ist auch Alans' deutscher Synchronsprecher gestorben.

Bernd Rumpf, der zu Deutschlands markantesten und bekanntesten Synchronstimmen zählte, ist am 1. Oktober aus dem Leben geschieden. Der gebürtige Göttinger, der auch Action-Star Liam Neeson (67) in über 50 Filmen seine Stimme geliehen hatte, wurde 72 Jahre alt. Das hat seine Sprecheragentur Media Paten jetzt in einem offiziellen Statement verkündet. Die Todesursache wurde nicht angegeben.

Neben seiner Tätigkeit als Synchronsprecher stand der Niedersachse auch als Schauspieler auf verschiedenen Theaterbühnen und fürs TV vor der Kamera. Unter anderem war er in Vorabendserien wie "Verliebt in Berlin" und Rote Rosen oder Kindersendungen wie "Siebenstein" zu sehen.

Tristan Fewings/Getty Images for Qatar Goodwood Festival Alan Rickman in Chichester, 2015

Getty Images Liam Neeson bei der Goldenen Kamera in Hamburg

Becher/WENN Der neue Cast von "Rote Rosen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de