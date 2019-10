Hatte Gerda Lewis (26) als diesjährige Bachelorette wirklich die Qual der Wahl in der Kuppelshow? Nicht erst seit der vergangenen Staffel kursiert der Vorwurf, dass sich die Kandidaten und die Rosenlady an ein Drehbuch halten müssten. Zumindest nach manch seltsamer Aktion der Liebesanwärter ist die Vermutung wohl nicht ganz unbegründet. Nun behauptet die Blondine, die in der Sendung in Keno Rüst ihren Auserwählten gefunden hat, im Promiflash-Interview: Sie selbst und sonst niemand habe bestimmt, welcher Teilnehmer die Koffer packen musste!

"Man entscheidet selber, wie weit man geht, was man macht, wen man rauswirft, wen man weiter lässt. Da hat das Format nichts mit zu tun", stellte Gerda beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening bei Breuninger in Stuttgart klar. Alles sei authentisch bei "Die Bachelorette", ansonsten wäre sie gar nicht erst im TV auf Partnersuche gegangen. Auch wenn es um andere Situationen als die Nacht der Rosen ging, habe ihr niemand reingeredet: "Man unterschreibt nicht, wie lange man zusammenbleibt oder wen man zuerst küsst oder wie viele man küsst."

Für ihren Liebsten Keno sei es vor seiner Teilnahme ebenfalls von Bedeutung gewesen, sich vor den Kameras so zu geben, wie er ist. Der Projektingenieur versicherte: "Wenn ich keine Lust mehr gehabt hätte, hätte ich einfach gehen können."

Instagram / marco_schmi Marco Schmidt und Tim Stammberger

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Keno Rüst

TV NOW Keno Rüst und Gerda Lewis im Halbfinale von "Die Bachelorette"

