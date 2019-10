Die Love Island-Fans gehen auf die Barrikaden! Nachdem in der Folge am vergangenen Donnerstag endlich enthüllt worden war, dass Kandidatin Ricarda Raatz tatsächlich einen Nebenbuhler zu Hause sitzen hat, wurden nun neue Gerüchte laut: Auch Dijana Cvijetic soll noch kurz vor ihrem Einzug auf die Liebesinsel eine Liaison mit einem Fußballer gehabt haben – von dem sie sogar ein T-Shirt und einen Teddybären mit in die Villa geschleust haben soll. Ricardas Affäre flog auf – nun fordern die Zuschauer, dass Dijana dasselbe Schicksal zuteilwird!

Auf der Promiflash-Instagram-Seite empörten sich die Fans, nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, Dijana könnte ihr Herz längst verschenkt haben: "Das muss jetzt genauso ablaufen, wie bei Ricarda, sonst wäre es nicht fair", fasste eine Leserin die Meinung vieler zusammen. Auch ihrem aktuellen TV-Partner Danilo Cristilli gegenüber wäre das sonst ungerecht. Er mache nämlich tatsächlich den Eindruck, ernsthaftes Interesse an der schönen Schweizerin zu haben.

Falls sich RTL II entscheiden sollte, die anderen Islander über die Spekulationen zu informieren, dürfte sich das etwas schwierig gestalten. Schließlich befindet sich die Show auf den letzten Metern Richtung Finale – nur noch drei Mal wird die feuchtfröhliche Kuppelsendung über die deutschen Mattscheiben flimmern.

Instagram / ricardaraatz "Love Island"-Ricarda Raatz

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Dijana

RTL II / Love Island Dijana Cvijetic bei ihrer Rückkehr in die "Love Island"-Villa

