Es war der bisher wohl größte Aufreger der dritten Love Island-Staffel! Am Donnerstagabend fanden die Bewohner der Liebesvilla heraus, dass eine unter ihnen nicht als echter Single eingezogen war. Denn auf Ricarda Raatz wartete außerhalb der Kuppelshow angeblich ein Mann. Deshalb packte die schöne Studentin freiwillig ihre Koffer. Doch die Brünette soll nicht als Einzige bereits in festen Händen sein: Auch Dijana Cvijetic hat daheim jemanden, mit dem sie liiert ist.

Wie Promiflash nun von verschiedenen Quellen erfahren hat, soll die einstige Miss Universe Switzerland vor einiger Zeit mit dem Fußballspieler Boris Babic angebandelt haben. Beide befanden sich nicht nur bis zum Beginn der Flirt-Show in einer losen Beziehung miteinander, sondern auch nach Dijanas Exit und vor ihrem Wiedereinstieg in das Format. Das belegen Instagram-Posts aus demselben Wagen, die sie Mitte September teilten. Die Blondine soll dem Kicker sogar versichert haben, dass ihre Liaison auch nach "Love Island" Bestand hätte. Als Zeichen ihrer Verbindung schlief sie nach ihrem Einzug in die Villa in seinem T-Shirt und mit seinem Teddybären im Arm.

Der Leidtragende dieser Affäre ist wohl Danilo Cristilli. Der Italiener hatte der Schönheit nach ihrem Exit lange hinterhergetrauert, bis diese wieder zurückgekehrt war und ihn endgültig von seiner damaligen Partnerin Melissa losgeeist hatte. Interessanterweise war selbst die Mutter des 22-Jährigen skeptisch, ob Dijana eine passende Schwiegertochter wäre. "Sie ist eine erfahrene Frau, die weiß, dass viele Männer auf sie stehen", warnte sie ihren Sohnemann in einem Brief.

