Schlimme Nachrichten aus der Welt des Sports: Der Fußballspieler Promise Isaac (✝31) ist tot! Der ehemalige nigerianische Nationalspieler stand zuletzt bei dem US-amerikanischen Verein Austin Bold FC unter Vertrag. Dort hätte er am kommenden Samstag sein letztes Spiel der Saison absolvieren sollen. Dazu wird es jetzt aber nicht mehr kommen: Der 31-Jährige brach am Mittwoch in seinem privaten Fitnessstudio zusammen und verstarb.

Der Vorsitzende des Klubs teilte jetzt via Twitter mit: "Der größte Verlust, den ein Team erleiden kann, ist nicht der auf der Anzeigetafel, sondern der Tod eines Mitspielers." Es sei ein riesiger Schock, das plötzliche Ableben des Stürmers verkünden zu müssen. Dem Vernehmen nach war der Sportler bei einer Trainingseinheit in seinem eigenen Haus kollabiert. Genaueres zur Todesursache sei noch nicht bekannt. "Wir wünschen seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie die Kraft und die Ruhe, mit seinem Tod umzugehen", fügte der Vereinsboss hinzu.

Auch die Nationalmannschaft von Nigeria meldete sich auf Twitter zu dem tragischen Vorfall zu Wort. "Promise war unser Kapitän bei den Olympischen Spielen in Beijing, wo die Adler die Silbermedaille holten. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie." Nach dem Turnier im Jahr 2008 stand er dreimal für seinen Heimatverband auf dem Platz.

Getty Images Promise Isaac und Angel Di Maria

Getty Images Promise Isaac, Fußballer

Getty Images Lionel Messi und Promise Isaac im Finale der Olympischen Spiele 2008



