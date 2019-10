Auf ihre Oma müsste Prinzessin Beatrice (31) bei dieser Hochzeitslocation verzichten! Erst vor wenigen Tagen haben sie und ihr Freund Edoardo Mapelli Mozzi ihre Verlobung bekannt gegeben. Selbstverständlich wird über mögliche Hochzeitsdetails bereits heftig spekuliert. Zum Beispiel soll die Braut in spe sich eine Feier in Italien wünschen – doch dann würde ihre Großmutter Queen Elizabeth II. (93) wohl nicht mitfeiern!

Edoardo ist zwar in Großbritannien aufgewachsen, stammt aber ursprünglich aus Italien. Mit seinem Heimatland verbinden Edo und Beatrice offenbar viel, immerhin soll der Unternehmer dort auch die Frage aller Fragen gestellt haben. Deswegen ist sich Royal-Expertin Ingrid Seward im Interview mit dem OK! Magazine auch sicher, dass die 31-Jährige genau dort Ja sagen will: "Ich glaube, von Herzen würde Beatrice gerne in Italien heiraten, wo Edo herkommt, aber es ist ausgeschlossen, dass die Queen für die Hochzeit nach Europa fliegen wird, deshalb wird es in England sein müssen."

Genaue Details zu ihrer Trauung haben die beiden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sicher ist bislang nur, dass sie im kommenden Jahr heiraten wollen. Wann, wo und wie die Hochzeit stattfinden wird, steht aber noch nicht fest.

