Jetzt kommt's raus: Liam Payne (26) hat mit seiner One-Direction-Vergangenheit abgeschlossen und ist jetzt als Solo-Künstler mit Songs wie "Stack It Up" erfolgreich. Der 26-Jährige spricht inzwischen aber auch ganz offen über die kleinen und großen Eigenheiten, die seine Bandkollegen im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere an den Tag gelegt haben. Vor allem Louis Tomlinson (27) ist ihm dabei im Gedächtnis geblieben: Liam zufolge benahm der sich häufig wie eine kleine Diva.

In der Morning-Show Capital Breakfast des Radiosenders Capital FM verriet Liam Folgendes: "Wir hatten alle unseren Style. Ich war der Holzfäller. Ich kann mich nicht daran erinnern, was Zayns Sache war, aber Louis trug immer Streifen", erinnerte er sich an seine Boyband-Zeit zurück. Dabei war vor allem Louis sein Style offenbar besonders wichtig: "Tatsächlich hatte er mehrere Dinge und er war wirklich eine Diva deswegen. Wenn wir also etwas anhatten, was der andere für sich beansprucht hatte, war es, als würde man mit seiner Schwester darum kämpfen… Ich dachte nur: 'Okay, keine Streifen' – und trug nie Streifen."

Trotzdem versteht sich Liam auch nach der Zeit mit One Direction noch immer gut mit seinen früheren Bandkollegen. Mit Louis habe er nach wie vor häufig Kontakt: "Ich rede noch immer oft mit Louis. Er hat so viel durchgemacht. Wir beide haben so viel erlebt. Wenn er ein Problem hat, ruft er mich an." Auch seine neue Single habe der Musiker Liam im Vorfeld geschickt, um dessen Meinung dazu zu hören.

Carlos Alvarez/ Getty One Direction: Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan

Getty Images Louis Tomlinson im Mai 2019

Getty Images Liam Payne im September 2019

