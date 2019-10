Jeden Abend ab 22:15 Uhr können ihre Follower sich auf eines gefasst machen: einen Love Island-Spam, der sich gewaschen hat! Influencerin Felicita, besser bekannt unter ihrem Netz-Namen Citamaass, ist bekennender Fan der Kuppelshow. Immer wieder widmet sie sich den aufregenden Szenen in ihrer Story und sorgt damit bei ihren Fans für Lach-Garantie. Cita fühlt bei der Sendung sogar so sehr mit, dass sie vor dem heimischen TV regelrechte Ausraster überkommen!

Auch für die 22. Folge konnten ihre Instagram-Follower auf Citas witzige Kommentare zum Sendungsgeschehen zählen. Ihr erstes Aufreger-Thema: Danilo Cristilli und Dijana Cvijetics Turtelei! "Ich kann den nicht mehr sehen und sie auch nicht", machte die Social-Media-Lady ihren Unmut deutlich, als das TV-Paar einen romantischen Morgen in der Private-Suite verbringen durfte. "Dreieinhalb Wochen Kampf", stieß Danilo in der Show erleichtert aus – so lange hatte es gedauert, bis Dijana zurück in die Sendung gekommen war und den Platz seiner TV-Partnerin Melissa eingenommen hatte. Citas aufgebrachter Kommentar dazu: "Dreieinhalb Wochen Kampf? Du kleiner... piep! Der spinnt doch wohl." Durch seine ständig ändernde Meinung in Bezug auf Melissa und Dijana hatte der Islander auch bei den Format-Zuschauern an Sympathie einbüßen müssen.

Doch nicht nur Danilo und Dijana – auch Ricarda Raatz brachte Citamaass auf die Palme. An Tag 22 auf "Love Island" kam ans Licht, dass Rici nicht zu 100 Prozent als Single in die Sendung gegangen war. "Ihr möchte ich auf jeden Fall nicht im Dunkeln begegnen. Da kriegst du ja Angst", witzelte die Bloggerin während Ricarda versuchte, sich vor ihren Kollegen zu rechtfertigen.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / citamaass Citamaass mit Freundin Liz Kaeber

RTL II Danilo und Dijana, "Love Island"-Kandidaten

RTL II Ricarda Raatz an Tag 22

