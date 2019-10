Geht es nach Justin Biebers (25) Hochzeit auch für Selena Gomez (27) in Sachen Liebe wieder bergauf? Als der Kanadier damals mit seiner heutigen Ehefrau Hailey Bieber (22) anbandelte, hatte auch seine einstige On-Off-Freundin sich zeitnah nach einem neuen Mann umgesehen. Sels angebliche Liaison mit One Direction-Sänger Niall Horan (26) soll jedoch Anfang 2016, nach nur kurzer Zeit, wieder in die Brüche gegangen sein. Jetzt nähern sich die Musiker jedoch offenbar erneut an!

Am Donnerstag trafen die beiden bei einer Partynacht mit gemeinsamen Freunden in Los Angeles aufeinander, um Nialls neuen Song "Nice To Meet Ya" zu feiern. Mit von der Partie war auch Schauspielerin Courtney Lopez, die das Treffen der Truppe auf Instagram festhielt: "Durch unsere Zeitpläne und Reisen sehen wir uns nicht so oft, wie wir vielleicht möchten, aber jedes Mal, wenn wir es schaffen, zusammen an einem Tisch zu sitzen, macht es mich emotional und so glücklich", kommentierte die US-Amerikanerin das Gruppenbild, auf dem Niall Sel liebevoll umarmt. Die 27-Jährige scheint seine Berührung zu genießen – sie strahlt glücklich in die Kamera. Sind die beiden nur gute Freunde oder geht da doch wieder was zwischen ihnen?

Nach der vermeintlichen Trennung Anfang 2016 soll Niall ein Liebes-Comeback nicht ausgeschlossen haben. "Niall ist glücklich mit der Pause. Er möchte nicht, dass sie sich wegen irgendetwas Sorgen macht. Und wenn sie sich wieder treffen und es noch einmal probieren sollten, wäre er auch mit einer Freundschaft mit gewissen Vorzügen einverstanden", plauderte ein Insider damals aus.

Instagram / courtneylopez Selena Gomez und Niall Horan mit Freunden in Los Angeles

Anzeige

Actionpress/ Oleg Nikishin / TASS Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Niall Horan, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de