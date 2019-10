Die frischgebackene Mama Stacey Solomon (29) ist zurück in der britischen TV-Show "Loose Women"! Erst vor vier Monaten erblickte ihr Sohn Rex das Licht der Welt. Er ist ihr drittes Kind, allerdings das erste gemeinsame mit ihrem neuen Partner Joe Swash. Die Drittplatzierte der britischen Castingshow X Factor fängt nun wieder an zu arbeiten und brachte dazu ihr Neugeborenes mit. Allerdings verriet sie auch: Sie war ziemlich ängstlich vor der Rückkehr in die Öffentlichkeit nach der Babypause!

"Ich bin wirklich nervös. Ich hätte nie gedacht, dass ich es sein würde, aber wenn du eine Auszeit hattest, dreht dein Bauch schon ein wenig durch, wenn die Show-Musik wieder losgeht", verriet die 29-Jährige laut des Magazins Contact Music während der Gesprächsrunde. Die Sängerin fühle sich dennoch "großartig" und bekundete ihre Dankbarkeit, dass sie ihren kleinen Sohn überhaupt mitnehmen darf, mit den Worten: "Viele Leute baten mich, ihn herzubringen. Es ist so schön, wenn man arbeitet und die Leute dies einem erlauben."

Baby Rex blieb entspannt und schlief letztendlich ein, während sich die Diskussion weiter um Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) drehte, die ihren Sohn Archie mit auf die Royal-Reise nach Südafrika genommen haben. Doch auch wenn sein erster Fernsehauftritt hervorragend klappte, beteuerte Stacey: "Ich werde ihn nicht jeden Tag mitbringen, keine Sorge."

Getty Images Stacey Solomon im September 2017

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Joe Swash und ihre Kinder

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Söhnchen Rex Toby Francis Swash im Juni 2019

