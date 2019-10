Ist Ricarda Raatz wirklich nur eine gute Schauspielerin? Diesen Vorwurf muss sich die Studentin nach ihrer Teilnahme bei Love Island wohl noch eine Weile anhören. In dem Flirt-Format für Singles erfüllte die Brünette eine wichtige Voraussetzung nur bedingt: Sie war nicht wirklich solo. In der Kuppelshow gelang es ihr vor dem Bekanntwerden dieser Umstände, Muskelberg Mischa Mayer für sich zu gewinnen, der anschließend sehr enttäuscht war. Die Leiden des jungen Mischa teilen aber anscheinend auch andere Männer, wie ein Ex jetzt berichtet.

Einer von Ricardas früheren Partnern packte nun gegenüber Promiflash aus und offenbarte dabei: "Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall dieselbe Masche war, mit der sie auch Mischa in ihren Bann gezogen hat. Das alles, was sie Mischa erzählt hat, kenne ich in zehnfacher Ausführung aus meiner Zeit mit ihr." Aus der Sicht des Verflossenen, der anonym bleiben möchte, habe es die Erkratherin in dem Format aber nicht auf die Liebe, sondern das Preisgeld von 50.000 Euro und eine größere Bekanntheit abgesehen. "Zuerst habe ich gehofft, dass kein Mann auf sie reinfällt und sie durchschaut wird, bevor sie wieder mit Gefühlen von anderen Menschen spielen kann." Genau das passierte im Fall des Brandschutzmonteurs aber erst kurz vor dem Finale der Sendung.

Zudem ist sich ihr Verflossener ziemlich sicher, dass der Ludwigshafener nicht der Letzte sein werde, dem sie auf diese Weise das Herz bricht. "Auch wenn sie sagt, dass es ihr leidtut – sie wird immer so weiter machen, bis sie einen Mann gefunden hat, der das aushält und sowas mit sich machen lässt", meinte er weiter. Vielleicht finde Ricarda aber irgendwann doch den richtigen Partner.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Mischa, Lina, Ricarda und Aleks

RTL II Ricarda und Samira an Tag 22 auf "Love Island"

Magdalena Possert/RTL II Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin 2019

