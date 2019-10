So spannend war es bei Love Island schon lange nicht mehr! An Tag 23 auf der Liebesinsel kam es einmal mehr zur Paarungszeremonie. Während an manchen Paaren nur noch wenig zu rütteln scheint, sorgte aber vor allem die Wahl der Single-Ladys Melissa und Laura für Spannung in der Flirtvilla. Für welchen Mann bedeutete die Verkupplung das "Love Island"-Aus? Doch leider wurden die Zuschauer enttäuscht – RTL II entschied sich für einen Mega-Cliffhanger!

Am Freitagabend war bei "Love Island" Damenwahl. Die ersten vier Entscheidungen waren wegen der letzten Tage keine Überraschung: Samira wählte ihren festen Freund Yasin, Lina entschied sich für Roman und auch Vivien verpartnerte sich ebenfalls wieder mit ihrem Sidney. Spannend wurde es dann bei Melissa und Laura. Letztere entschied sich für den frischen Single Mischa. Am Ende sollte es sich eigentlich zwischen Aleks (28) und Marcel (31) entscheiden – doch es kam zum plötzlichen Cut. So konnte auch Dijanas schon sichere Entscheidung für Danilo deswegen noch nicht gezeigt werden.

Den Fans stieß der nervenaufreibende Schnitt natürlich übel auf – sie echauffierten sich im Netz über die unterbrochene Paarungszeremonie. "Sind die irre?", "Wollt ihr uns eigentlich verarschen?" oder "Ich hasse euch! Als ob ich jetzt bis Sonntag warten muss?!" waren nur drei der bitterbösen und fassungslosen Reaktionen. Was sagt ihr zum Cliffhanger?

