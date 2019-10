Bei Love Island geht es weiter zur Sache! Nach dem großen Schock um Ricarda Raatz und ihre Beziehungsflunkerei kehrt keine Ruhe in der Liebesvilla ein. Nach fast einer ganzen Woche findet am Freitagabend nämlich wieder eine Paarzeremonie statt. Dieses Mal dürfen die Frauen wählen, welchen Islander sie in Zukunft an ihrer Seite haben wollen. Für zwei Jungs könnte es dabei verdammt eng werden.

Knapp die Hälfte der Männer dürften an Tag 23 der Kuppelshow nicht ins Schwitzen geraten. Dass Samira sich für Yasin entscheidet, dürfte genauso sicher sein wie dass Vivien Michalla ihren Sidney Wolf nimmt und Lina Schrader Roman Raamo wählt. Danach wird es aber undurchsichtiger: Zwar knutschten Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic am Vortag in der Privat-Suite, jedoch könnte auch Melissas Herz noch für den Italiener schlagen.

Dabei hat sich die schöne Brünette nach ihrem Blind-Date doch extra Marcel Avdic (28) in die Villa geholt. Dem Finanzberater fühlt in der neuen Episode allerdings auch Laura Maria auf den Zahn. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass sie Neu-Single Mischa Mayer wählt. Bleibt noch Aleksandar Petrovic (28), den sich die Stuttgarterin zwar auch zur Brust nimmt. Doch scheinen dessen Tage in dem Flirt-Format am ehesten gezählt zu sein.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Paarzeremonie an Tag 23

Anzeige

RTL II Laura und Marcel bei "Love Island"

Anzeige

RTL II Laura und Aleks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de