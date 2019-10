Auf ewig Küchenhilfe? Nicht, wenn es nach Sophie McShera geht! In der britischen Erfolgsserie Downton Abbey verkörperte die Schauspielerin die tollpatschige Nachwuchsköchin Daisy Mason. Im Laufe der sechs Staffeln arbeitete sich die kulinarische Schülerin immer weiter rauf – bis sie im neu angelaufenen Kinofilm sogar als rechte Hand der Chefköchin Mrs. Patmore (gespielt von Lesley Nicol) den Kochlöffel schwingen durfte. Im Promiflash-Interview sieht Sophie aber eine noch größere Zukunft für ihre Rolle!

Im gehypten Film, der seit dem 19. September im Kino zu sehen ist, ist Daisy mittlerweile ein unersetzliches Mitglied der Küchen-Crew. Für ihre Darstellerin wäre Miss Mason aber zu weitaus mehr fähig! "Sie ist so ehrgeizig, ich denke, sie sollte eine Abgeordnete werden oder so etwas Ähnliches. Sie sollte ein Outlet dafür finden, sie hat dieses politische Verständnis. Ich glaube, dass sie es wirklich zu etwas bringen könnte", ist sich Sophie gegenüber Promiflash sicher!

Vier Jahre mussten Fans auf eine Fortsetzung der historischen Show, dessen letzte Folge 2015 über die Bildschirme geflimmert war, warten. Falls es in den nächsten vier Jahren noch zu einem weiteren "Downton Abbey"-Sequel kommt, könnte Daisys Leben in Sophies Augen vielleicht auch so aussehen: "Oder sie wird die neue Mrs. Patmore." Für immer Köchin sein oder nicht – bleibt abzuwarten, ob diese Frage bezüglich Daisy Masons Zukunft irgendwann tatsächlich in einem zweiten Film aufgelöst wird!

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Mrs. Patmore (Lesley Nicol) und Daisy Mason (Sophie McShera) in "Downton Abbey"

Promiflash Sophie McShera im Promiflash-Interview

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Sophie McShera und Lesley Nicol in "Downton Abbey"

