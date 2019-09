Das ging aber schnell! Seit zwei Monaten sind Sängerin Dua Lipa (24) und Model Anwar Hadid (20) bereits ein Paar. Bestätigt haben die Stars ihre Liebe, als sie beim "British Summer Time Event" im Juli dieses Jahres das erste Mal ganz offen in Turtellaune zu sehen waren. Der Bruder von Gigi (24) und Bella Hadid (22) kommt aus Los Angeles, Sängerin Dua aus London – und nun sollen sie schon ihr gemeinsames Reich in New York City gefunden haben!

Ein Insider berichtete gegenüber The Sun, dass das frischverliebte Paar seine ganze Zeit miteinander verbringe, also ergebe es einfach Sinn, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. "Sobald Dua mit neuer Musik zurückkommt, wird sie mehr Zeit in New York verbringen, also ist es gut für sie, dort eine Basis zu haben", erklärte die Quelle weiter. Ende September soll das Paar sein neues Domizil im Big Apple dann beziehen.

Ein weiterer Grund für den Umzug sei zudem, dass ein Großteil von Anwars Familie in New York lebt. Im vergangenen Monat war die Sängerin bereits bei Gigi, Bella und Co. zu Besuch – und das lief gut: "Sie mögen Dua wirklich und sie fühlt sich bei Anwar sehr wohl." Die Model-Schwestern schätzen das Paar demnach als "solide" ein. Was haltet ihr von der Beziehung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

FIA Pictures / MEGA Dua Lipa und Anwar Hadid

Getty Images Dua Lipa bei dem Amazon Prime Day Konzert in New York City

Getty Images Gigi, Anwar und Bella Hadid, Model-Geschwister

