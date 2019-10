Dieses Schmuckstück hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn und er trägt es immer bei sich – seit fast einem Vierteljahrhundert! Seit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) am 23. September 2019 in Südafrika gelandet sind, standen viele Termine an. So auch ein Besuch in einem Township in Kapstadt. Während einer Tanzeinlage mit Kindern des Viertels konnte man den Armreif am Handgelenk von Harry erkennen – eine liebevolle Hommage an seine verstorbene Mutter.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten trägt der britische Royal nun schon den schmalen Armreif in Schwarz, Braun und Gold. Laut The Sun habe er das Schmuckstück in dem Jahr bekommen, als seine Mutter – Prinzessin Diana (✝36) – bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Nach dem tragischen Unglück am 31. August 1997 habe Prinz Charles (70) seine beiden Söhne auf einen Trip nach Afrika mitgenommen, um sie etwas von den traurigen Umständen abzulenken. Dort, so das Magazin, habe Prinz Harry sich den Armreif zugelegt und seither nicht mehr abgenommen.

Bei den wichtigsten Ereignissen seines Lebens war das Schmuckstück nun schon dabei – unter anderem am Tag seiner Abschlussprüfung und seiner Hochzeit. Nun begleitet ihn der Armreif zurück auf jenen Kontinent, auf dem er ihn einst erhalten hat.

Prinz Harry in Südafrika

Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019 in London

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

