Was für ein spannender Auftakt! Am Donnerstag startete in den USA die 16. Staffel von Grey's Anatomy. Die deutschen Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn wann die neuen Folgen hierzulande ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Das Warten lohnt sich aber: Die aktuelle Ausgabe der Krankenhaus-Serie startet so dramatisch, wie es die Zuschauer des beliebten Formats gewohnt sind: Sofort in der ersten Episode der Staffel gibt es einen Heiratsantrag und eine Schwangerschaft wird verkündet!

+++Achtung, Spoiler+++

Alex Karev (Justin Chambers) und seine Frau Jo (Camilla Luddington, 35) stehen an einem Scheideweg: Sie wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, nachdem sie einen Zusammenbruch erlitten hat. Wegen dieses Vorfalls bietet sie ihrem Mann einen Ausweg an. Falls ihm ihre Probleme zu viel seien, dürfe er sie verlassen, doch Alex reagiert ganz anders: Er macht Jo einen zweiten Heiratsantrag! "Ich möchte keinen Ausweg. Du hast mir einen Ausweg angeboten und du hast Recht. Ich hatte Angst, aber ich habe darüber nachgedacht und ich bin ein besserer Mann, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich möchte dein Mann sein und ich will, dass du meine Frau bist. Heiratest du mich noch einmal?", fragt er Jo auf der Straße und sie nimmt den Antrag glücklich an.

Auch Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 37) erfährt zum Staffel-Auftakt eine Neuigkeit: Sie ist schwanger! Doch wer ist der Vater? Infrage kommen ihr Ex-Mann Owen (Kevin McKidd, 46), mit dem sie in der Vergangenheit trotz der Trennung immer wieder anbandelt hat, und ihr neuer Freund Link (Chris Carmack, 38). Mit ihm ist sie erst seit Kurzem zusammen.

Instagram / camillaluddington Justin Chambers und Camilla Luddington

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast im Jahr 2017

Rich Polk/Getty Images for POPSUGAR Schauspielerin Caterina Scorsone bei der Premiere der 15. Staffel "Grey’s Anatomy" im Jahr 2018

Was glaubt ihr: Wer ist der Vater von Amelias Kind? Bestimmt Owen! Ich denke, es ist Link! Abstimmen Ergebnis anzeigen



