Prinzessin Mary (47) könnte bald die nächste Königin von Dänemark sein! Die gebürtige Tasmanierin lernte im Jahr 2000 Prinz Frederik (51) in einem Pub in Sydney kennen – und ihre Liebesgeschichte nahm ihrem Lauf: Vier Jahre später heiratete das Paar und Mary zog damit in den royalen Familienkreis ein. Fest stand bisher: Als Ehefrau des Kronprinzen wird sie mit ihrem Mann an die Spitze des Königshauses ziehen, sobald ihre Schwiegermutter Königin Margrethe (79) das Zepter weiterreicht. Jetzt gibt es ein neues Updates: Mary wurde zur Regentin gekürt!

Wie die Royals auf Instagram berichten, sieht sich die 47-Jährige als Regentin nun neuen Aufgaben gegenüber: "Als Regentin, darf die Kronprinzessin von nun an die Pflichten der Königin als Staatsoberhaupt übernehmen, wenn die Königin und der Kronprinz daran gehindert werden, zum Beispiel durch einen Auslandsaufenthalt." Neben der vierfachen Mutter dürfen auch Frederiks Bruder Prinz Joachim (50) und Margerethes Schwester Prinzessin Benedikte die Staatsgeschäfte übernehmen. Marys Beförderung bedeutet auch, dass sie mit Frederiks Krönung Königin werden kann.

Mit diesem Schritt gibt es gleichzeitig eine echte Neuheit in der dänischen Königsgeschichte: Sobald Frederik zum König gekrönt wird, wird mit seiner Ehefrau die allererste Königin mit australischen Wurzeln an die Spitze des Landes erhoben. Wann der Platzwechsel stattfinden wird, ist bisher vollkommen unbekannt. Margrethe hatte das Amt vor 49 Jahren nach dem Tod ihres Vaters Frederick IX übernommen.

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik 2013 in Stockholm

Getty Images Prinzessin Benedikte und Königin Margrethe 2019

Birger Storm / Aller / MEGA Prinzessin Mary beim Golden Days Festival in Kopenhagen, 2019

