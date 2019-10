An ein Liebes-Comeback von Khloe Kardashian (35) und Tristan Thompson (28) hat wohl niemand mehr geglaubt. Kein Wunder: Der 28-Jährige hat nicht nur einmal mit möglichen Affären von sich reden gemacht. Den Höhepunkt erreichte das Ganze dann, als er ausgerechnet mit Jordyn Woods (22) – damals beste Freundin von Khloes Schwester Kylie Jenner (22) – fremdflirtete. Und trotzdem: Das Ex-Paar könnte doch tatsächlich wieder den Weg zueinandergefunden haben.

Wenn es nach einem Insider geht, ist bei Khloe und Tristan alles wieder offen. Besonders Tristan legt sich in letzter Zeit angeblich besonders ins Zeug, um auf eine romantische Versöhnung mit der Mutter seiner Tochter True (1) hinzuarbeiten. "Tristan hat Interesse gezeigt. Es macht den Eindruck, als wolle er mehr als nur Co-Parenting mit Khloe", will die Quelle laut People wissen. "Es scheint, dass es Momente gibt, in denen Khloe mit dem Gedanken spielt, wieder mit Tristan zusammenzukommen." Scheint sich da also trotz des heftigen Vertrauensmissbrauchs seitens des Basketballprofis wieder etwas zwischen den beiden anzubahnen?

Das Umfeld der 35-Jährigen wäre von einer Reunion sicherlich alles andere als begeistert: "Jeder ist der Meinung, dass sie etwas Besseres verdient hat", erzählte der Insider weiter. "Aber es sieht so aus, als würde Khloe eine gute Ablenkung brauchen, um mental ganz über Tristan hinwegzukommen. Sie muss einen besonderen Typen finden, aber bisher hat sie das nicht."

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Baby True und Khloe Kardashian, April 2019

Instagram / Khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Seth Browarnik / ActionPress Khloe Kardashian und Tristan Thompson

