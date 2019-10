Neue Hochzeitsgerüchte aus dem Umfeld der Royals! James Middleton (32), der kleine Bruder von Herzogin Kate (37), und seine Freundin Alizee Thevenet haben ihre Liebe erst im Mai mit einem süßen Pärchenfoto offiziell bestätigt. Danach ging alles ganz schnell. Im vergangenen Monat sollen die beiden in eine gemeinsame Wohnung in London gezogen sein. Jetzt schon diese Neuigkeit: James und Alizee sollen sich verlobt haben!

Das verriet ein Freund des Pärchens gegenüber Daily Mail: "Sie haben sich verlobt. Alizee trägt einen wunderschönen Saphirklunker." Der 32-Jährige und die Französin wollten mit dieser schönen Nachricht offenbar noch nicht an die Öffentlichkeit. Selbst in ihrem engsten Kreis ist anscheinend noch nicht jeder eingeweiht. "Sie haben ihre Verlobung geheim gehalten, aber die Nachricht ist unter ihren Freunden langsam durchgesickert", meinte der Insider. In der kommenden Woche soll es dann eine ganz offizielle Ankündigung geben.

James und Alizees Jawort ist aber nicht die einzige Hochzeit, auf die sich Herzogin Kate, Prinz William (37) und Co. freuen können. Williams Cousine Prinzessin Beatrice (31) hat sich ebenfalls gerade mit ihrem Freund Edoardo Mapelli Mozzi verlobt.

