Nicht nur Prinzessin Beatrice (31) sorgt auf ihrer Hochzeit für eine Royal-Premiere! Im kommenden Jahr wird die Enkelin der Queen (93) heiraten: Vor Kurzem gab sie ihre Verlobung mit Edoardo Mapelli Mozzi bekannt. Damit wird die Braut zum ersten jungen Royal, der mit der Heirat ein Stiefkind bekommt – ihr "Edo" ist bereits Vater eines Söhnchens. Und auch Beatrices Mutter Sarah Ferguson (59) wird für ein echtes Novum bei der Zeremonie sorgen.

Der Ex-Frau von Prinz Andrew (59) wird eine besondere Ehre zuteil: Die 59-Jährige wird als erste Frau bei einer royalen Hochzeit in die Heiratsurkunde des Paares aufgenommen. Erst Ende Mai trat in Großbritannien ein Gesetz in Kraft, das die Vorgabe von 1837 änderte. Bislang wurden nach kirchlichen Hochzeiten nur die Namen und Berufe der Väter der Eheleute in das Dokument eingetragen – seit einigen Monaten werden nun auch die Mütter berücksichtigt oder können die Angaben der Väter komplett ersetzen.

Dieser Vorgang wird dann im Frühjahr oder Sommer 2020 vollzogen, wenn die Hochzeit von Sarahs ältester Tochter stattfindet. Auf die Feier, die vermutlich in der Sankt-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden wird, freut sich die Mutter der Braut in spe schon gewaltig. "Ich weiß, was eine Mama fühlt, ich habe Freudentränen in den Augen. Ich bin so stolz und glücklich über diese sensationellen Neuigkeiten", hatte sie Beatrices Verlobung mit dem Unternehmer Edoardo im Netz kommentiert.

