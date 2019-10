Patchwork-Familien gehören nun auch im britischen Königshaus zur Normalität – dafür sorgt Prinzessin Beatrice (31) mit ihrer Verlobung. In den vergangenen Jahrzehnten musste sich Queen (93) Elizabeth II. notgedrungen damit abfinden, dass auch in Liebesdingen nichts beim Alten bleibt. Erst sorgte die Scheidung von Prinz Charles (70) und Lady Diana (✝36) für einen Skandal. Dann heiratete Charles die geschiedene Camilla Parker Bowles (72). Prinz Harry (35) schließlich führte mit Herzogin Meghan (38) eine US-Amerikanerin zum Altar. Und nun wird Prinzessin Beatrice zum ersten jungen Royal mit Stiefkind.

Zwar war auch in diesem Bereich Prinz Charles ein Vorreiter – immerhin brachte er bei der Trauung mit Camilla faktisch die beiden Söhne William (37) und Harry mit in die Ehe und wurde im Gegenzug Stiefvater von Laura Lopes und Tom Parker Bowles (44). Alle Kinder waren da aber bereits erwachsen. Ganz anders ist die Lage bei Beatrice und ihrem Verlobten Edoardo "Edo" Mapelli Mozzi. Dessen Sohn Wolfie kam 2016 zur Welt. Die Prinzessin wird also eine "echte" Stiefmutter sein.

Edo ist ein alter Freund der Familie. Er und Beatrice wurden im September 2018 ein Paar und wollen offensichtlich keine Zeit verlieren: Bereits im März 2019 folgte der erste gemeinsame Auftritt und nun verkündete der Palast die Verlobung. Wolfie stammt aus Edos Beziehung mit der Designerin Dara Huang. Die soll ihrem Ex-Verlobten und Beatrice ihren Segen gegeben haben.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles 2019 in Berlin

Backgrid / ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice an Ellie Gouldings Hochzeit

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019

