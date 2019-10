Gibt es noch weiteren Ärger bei Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26)? Vor einigen Tagen schockte das Promi Big Brother-Traumpaar mit dieser Nachricht: In ihrer Beziehung soll es heftig kriseln! Genaue Details, was bei den beiden schiefläuft, gab es bisher nicht. Jetzt schaltet sich allerdings ihre Container-Kollegin Ginger Costello-Wollersheim mit neuen Gerüchten ein: Sie hat Nachrichten veröffentlicht, in denen andere Frauen Janine vor Tobi zu warnen scheinen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Frau von Bert Wollersheim (68) gleich mehrere private Nachrichten, die verschiedene Frauen Janine geschickt haben sollen. Offenbar hatte die "Promi Big Brother"-Gewinnerin diese Screenshots an Ginger weitergeleitet – und Tobi kommt darin nicht gut weg. Die Verfasserinnen warnen Janine davor, dass der ehemalige Love Island-Kandidat es angeblich nicht ernst mit ihr meinen würde und auch noch mit anderen Frauen Kontakt gehabt haben soll.

Weder Tobias noch Janine haben sich bisher zu den Anschuldigungen geäußert. In ihrer Insta-Story hat die 32-Jährige aber deutlich gemacht, dass es ihr zurzeit nicht gut geht. Darin schreibt sie unter anderem von Liebeskummer.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello, Webcam-Girl

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Köln

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de