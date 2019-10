Mit dieser Aktion schockte Inscope21 (24) seine Community! Anfang der Woche teilte der YouTuber in seiner Story Clips seines vermeintlichen Abendessens: ein Supay-Baby-Delfin. Klar, dass der Shitstorm nicht lange auf sich warten ließ. Binnen Minuten sammelten sich unter dem Post des Webstars zahlreiche Hater-Kommentare. Mittlerweile ist aber klar: Das "geschmacklose" Dinner war ein gezielter PR-Stunt. Promiflash fasst alle Fakten des Skandals noch einmal zusammen.

Trotz der Netz-Kritik löste Nico, wie der 24-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, die Situation nicht direkt auf. Stattdessen wurde sein Clip im Netz zum Thema Nummer eins. "Und für jemanden wie dich musste ein Baby Delfin sein Leben her geben, widerlich", war noch einer der harmloseren Reaktionen im Netz. Erst am Folgetag äußerte sich der Stuttgarter zu dem Eklat: Der Delfin war nicht echt, sondern aus Silikon!

Sind und Zweck des Ganzen war es, zusammen mit der Fischmarke Followfish auf die Überfischung der Ozeane und die Gefährdung von vielen Fischarten aufmerksam zu machen. Dass Nico mit dieser Aktion – trotz Auflösung – seinen Ruf gefährdet, ist ihm relativ egal. "Ich dachte mir, für dieses Thema gehe ich gerne ein Risiko ein. Wenn ich also am Ende Tages zehn Hater mehr habe, sich aber dafür viele Leute [...] Gedanken über ihre Ernährung und dieses Thema, das aktuell so wichtig ist, machen, dann ist es mir das wert."

