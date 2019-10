Es herrschen knallharte Regeln im Liebesparadies! Seit knapp vier Wochen läuft die dritte Staffel von Love Island – morgen findet das große Finale der Kuppel-Show statt und die Nachfolger der Vorjahres-Gewinner Marcellino Kremers und Tracy Candela stehen fest. Bis zum Finale war es ein harter Weg für die Kandidaten, denn auf der Liebesinsel stehen nicht nur Flirten und Spaß auf dem Programm – im Gegenteil: Diese verrückten Klauseln sollen in den Verträgen der Teilnehmer stehen und ihren Alltag in der Villa regeln!

Die entsprechenden Papiere will Bild vorliegen haben – dieses Wochenende wurden Auszüge aus den Mitwirkendenverträgen veröffentlicht. Eine Regel, an die sich die Islander halten müssen, ist auch aus anderen Reality-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars bekannt: Die Mikros dürften nur beim Schwimmen oder zum Duschen abgelegt werden, sonst müssten die Aufnahmegeräte immer getragen werden. Bei Regelverstoß drohe laut Bild ein Gagenabzug von fünf Euro. Die liebeshungrigen Dating-Show-Teilnehmer müssen aber nicht nur Tag für Tag mit Mikros leben, sondern auch mit den Kameras. Einziger Ort, an dem nicht gefilmt wird, ist das Klo – mit einer Ausnahme: Falls Teilnehmer auf der Toilette Sex haben sollten oder etwas ähnlich Spannendes passieren sollte, würde die Kamera eingeschaltet und das Material gegebenenfalls ausgestrahlt werden, zitiert die Zeitung aus den Verträgen.

Apropos Sex: Die Gesundheit der Bewohner der Liebesinsel hat für die Macher der Show oberste Priorität. Aus diesem Grund soll Kondompflicht herrschen. In den Verträgen soll dazu wie folgt stehen: "Nehmt dieses Thema ernst und geht verantwortungsvoll damit um! Nutzt deshalb unbedingt die für euch im Badezimmer bereitgestellten Kondome!" Diese Vorgabe ist wichtig, schließlich müssen Kandidaten, die ein Couple bilden, in einem Bett schlafen. Falls einer der beiden keine Lust auf ein gemeinsames Schläfchen haben sollte, dürfe er oder sie es sich aber auf dem Sofa im Wohnzimmer oder auf einem der Daybeds im Garten gemütlich machen.

Es gibt noch weitere Regeln bei "Love Island": Die Kandidaten werden, laut Bild, morgens von einem Ton-Signal geweckt – die Teilnehmer müssen dann direkt aufstehen – die Frauen allerdings noch früher als die Männer, und zwar, um sich ein leichtes Tages-Make-Up aufzulegen. Die Schlafzimmer hätten zu jeder Zeit ordentlich zu sein und die Islander seien dafür verantwortlich, sich um ihre gewaschene Wäsche zu kümmern.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Danilo Cristilli, "Love Island"-Single 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Cast 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de