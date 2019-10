Gestern war es noch ein süßes Gerücht, heute hat James Middleton (32) es endlich bestätigt: Ja, er wird mit seiner Freundin Alizee Thevenet vor den Traualtar treten! Bei dem Bruder von Herzogin Kate (37) und der gebürtigen Französin ging zuletzt in Liebesdingen alles Schlag auf Schlag: Im Mai machten sie ihre Beziehung überhaupt erst öffentlich und besuchten wenige Tage später gemeinsam ihr erstes royales Event. Mit diesem süßen Statement machten sie nun die neuesten Spekulationen wahr!

"Sie hat Oui gesagt! Unser Geheimnis ist gelüftet, aber wir könnten nicht glücklicher sein, die Neuigkeiten zu teilen!", schrieb der 32-Jährige stolz unter ein Pärchenbild auf Instagram. Darauf lächeln die zukünftigen Eheleute überglücklich vor einer Berglandschaft. Der Ortshinweis auf der Social-Media-Plattform verrät zudem, dass sie vermutlich in Lake District nahe London ihre Verlobung feiern.

Mit seiner berühmten älteren Schwester hat er wahrscheinlich noch nicht darauf angestoßen. Wie er in einem Interview mit der Zeitschrift Tatler Ende Juni feststellte, führen die beiden sehr unterschiedliche Leben – und zwar getrennt voneinander. Er bevorzuge es nämlich, sich nicht ins Rampenlicht zu stellen: "Wenn Interesse an mir besteht, ist das großartig. Wenn Interesse an mir ihretwegen besteht, ist das anders."

Getty Images James Middleton im November 2018

Splash News Alizee Thevenet und James Middleton bei Lady Gabriella Windsors Hochzeit im Mai 2019

Getty Images James Middleton im September 2019

