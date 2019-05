Er ist wieder vergeben! Bis vor Kurzem gab es nur Paparazzi-Schnappschüsse von James Middleton (32) und seiner neuen Freundin. Doch vor wenigen Tagen machte der jüngere Bruder von Herzogin Kate (37) die Beziehung zu Alizee Thevenet mit einem süßen Pärchenfoto auf Instagram offiziell. Es scheint, als hätten die beiden genug von dem Versteckspiel, denn nun zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf einem royalen Event!

Am 18. Mai gaben sich Lady Gabriella Windsor (38) und ihr Liebster Thomas Kingston ganz romantisch auf Schloss Windsor das Jawort. Neben der Queen (93) und ihrem Gatten Prinz Philip (97) waren auf der Traumhochzeit auch Prinz Harry (34) sowie die Middleton-Familie anwesend. Insbesondere auf James richteten sich alle Augen, denn dieser erschien erstmals in Begleitung seiner neuen Partnerin, der französischen Finanzexpertin Alizee Thevenet. Laut Informationen der Daily Mail sollen sich die beiden in einer Bar kennengelernt haben und bereits seit etwa zehn Monaten ein Paar sein. Alizee wirkt bei ihrem ersten royalen Event zwar noch etwas schüchtern und zurückhaltend, doch gleichzeitig auch sichtlich verliebt.

Dass der 32-Jährige und die hübsche 30-Jährige ein Couple sind, wurde bereits vermutet! An Weihnachten hatte man die zwei gemeinsam und verturtelt auf der Insel St. Barth gesichtet.

Instagram / jmidy James Middelton und Alizee Thevenet im Mai 2019

Splash News Alizee Thevenet und James Middleton bei Lady Gabriella Windsors Hochzeit im Mai 2019

Getty Images James Middleton bei Prinzessin Eugenies Hochzeit

