Was ist da nur wieder in Katie Prices (41) Liebesleben los? Mit ihrem Verlobten Kris Boyson schaffte es das Ex-Playmate nicht bis zum Traualtar – Ende August trennten sich ihre Wege. Nach dem Liebes-Aus blieb das Reality-TV-Sternchen allerdings nicht lange alleine: Sie fand in dem 22-jährigen Charles Drury einen neuen Partner. Doch neueste Schnappschüsse deuten auf ein Dreiecks-Wirrwarr hin: Die vergebene Katie wurde bei ihrem Ex Kris gesichtet!

Am Dienstagmorgen wurde Katie von Paparazzi fotografiert, als sie mit zerstrubbelten Haaren Kris' Haus verlässt. Bei diesem Anblick wirkt es fast so, als wäre die 41-Jährige über Nacht geblieben. Damit scheinen Beziehungsprobleme zwischen ihr und Charles vorprogrammiert. Diese Vermutungen bestätigt auch ein Insider gegenüber Metro.co.uk: "Sie hat Charles angelogen. Katie wurde erwischt. Sie ist in Schwierigkeiten, sie haben hinterrücks gehandelt und das ist nicht in Ordnung."

Kris und Katie waren im Mai vergangenen Jahres zusammengekommen, trennten sich allerdings bereits drei Monate später schon wieder. Aber so wirklich scheinen es die Turteltauben nicht ohne den jeweils anderen auszuhalten: Denn bald darauf wurden sie schon wieder Arm in Arm gesichtet. Wie Charles wohl auf die neuesten Fotos reagieren wird?

Will / Mark / MEGA Kris Boyson und Katie Price 2019

Instagram / charlesdrury1 Katie Price' neuer Freund Charles Drury

Will / MEGA Kris Boyson und Katie Price 2018

