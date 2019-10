Nach einer langen On-Off-Beziehung scheinen Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34) seit April 2018 nun endlich dauerhaft zueinandergefunden zu haben. Am diesjährigen Valentinstag stellte der Schauspieler dann auch die alles entscheidende Frage. Seitdem sind die beiden Turteltauben verlobt. Bisher gab es keine Informationen dazu, wann genau sich das glückliche Pärchen aber wirklich das Jawort geben will. Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben: Noch diesen Winter sollen Orlando und Katy vor den Traualtar treten!

Ein Insider aus dem Umfeld des Hollywood-Stars und der Popsängerin soll gegenüber Us Weekly den Zeitpunkt des freudigen Ereignisses ausgeplaudert haben: Die Hochzeit des 42-Jährigen und der 34-Jährigen sei für Dezember dieses Jahres geplant. Wo und an welchem Tag genau die Zeremonie stattfinden soll, ist allerdings nicht bekannt. Da der "Fluch der Karibik"-Star aus England stammt, ist es gut möglich, dass die Trauung in Großbritannien vollzogen wird. Vielleicht gönnt sich das berühmte Liebespaar aber auch zusätzlich zur britischen noch eine amerikanische Party mit Freunden und Familie, denn schließlich ist Katy ja bekanntlich geborene Kalifornierin.

Weder für die Musikerin noch für den Schauspieler ist es die erste Ehe. Orlando war bereits mit Model Miranda Kerr (36) verheiratet, während Katy schon einmal mit Comedian Russell Brand (44) vor den Traualtar geschritten ist. Freut ihr euch bereits auf die Hochzeitsfotos? Stimmt ab!

Phillip Faraone/Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, August 2019

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom bei der zweiten Hochzeit von Karlie Kloss, Juni 2019

Anzeige

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom beim "MOCA Benefit 2019"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de