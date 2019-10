Sarafina Wollny (24) kann es einfach nicht mehr hören! Bereits bevor der Wollny-Spross und seine große Liebe Peter Heck (26) sich vor wenigen Monaten das Jawort gegeben haben, wurde viel über die zukünftige Familienplanung des Paares spekuliert. Auf die Fragen der neugierigen Fans, wann der erste Nachwuchs kommen soll, antwortete Sarafina, sich vorerst auf die Hochzeit konzentrieren zu wollen. Jetzt wurde sie erneut mit der Thematik konfrontiert – und zeigt sich davon total genervt.

"Nein! Und ich habe auch keine Lust, bei jeder Frage-Runde diese Frage zu lesen! Wenn ich irgendwann schwanger bin, dann werdet ihr es schon erfahren!, wettert sie in ihrer Instagram-Story gegen einen Follower. Die ständige Fragerei, ob es denn endlich so weit sei, gehen der 24-Jährigen offenbar mächtig gegen den Strich. "Man muss damit nicht immer konfrontiert werden!!!", erklärt sie in dem Beitrag weiter und hofft auf Verständnis innerhalb der Community.

Auch wenn Sarafina ihre Follower nicht ständig mit Updates rund um die Familien-Zukunft versorgen will, hat sie in der Vergangenheit bereits ganz offen über ihren Kinderwunsch geplaudert. "Zwei eigene und eins adoptieren", lautete vor einiger Zeit die relativ klare Antwort auf die Frage, wie viele Kids der Reality-TV-Star haben möchte.

