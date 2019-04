Mit Babybauch vor den Traualtar? Erst vor Kurzem hatte Sarafina Wollny (24) verkündet, dass sie bald ihren langjährigen Freund Peter Heck (26) heiraten wolle. Seit dieser Mitteilung muss sich die Tochter von Silvia Wollny (54) im Netz immer wieder mit Gerüchten rund um ihre angekündigte Vermählung herumschlagen. Jüngsten Spekulationen zufolge soll die Reality-TV-Darstellerin sogar bereits schwanger sein. Im Netz bezog Sarafina nun Stellung zu dem angeblichen Kindersegen!

In ihrer Instagram-Story äußerte sich Sarafina vor einigen Tagen zu den aktuellen Spekulationen ihrer Follower und betonte gleich vorab: "Nein, ich bin nicht schwanger." Momentan liege der Fokus in Sachen Familienplanung ausschließlich auf der bevorstehenden Hochzeit mit ihrem Peter. Nachwuchs sei für das Paar hingegen noch kein Thema, beteuerte die 24-Jährige.

Doch wie kommen ihre Fans überhaupt darauf, dass die zukünftige Braut in anderen Umständen sein könnte? Sarafina hat dazu eine eigene Theorie: "Ich hatte einen All-inclusive-Urlaub in der Türkei. Meine Waage zeigt schon 'Error' an", witzelte sie und bewies damit eine ordentliche Portion Humor.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im April 2019

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck im Dezember 2017

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im April 2019

