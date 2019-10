Meghan Trainor (25) hat einen ganz besonderen Kosenamen für ihren Liebsten! Im Dezember 2018 läuteten für die Sängerin die Hochzeitsglocken. Knapp ein Jahr nachdem ihr langjähriger Partner Daryl Sabara (27) vor der Blondine auf die Knie gegangen war, haben sich die beiden bei einer romantischen Zeremonie im Kreise ihrer Familien die ewige Liebe geschworen. Jetzt verriet die Musikerin: Sie nennt den "Spy Kids"-Star zu Hause "Serienkiller".

"Wir nennen ihn 'Serienkiller'", erklärte Meghan am Mittwochabend bei der Talkshow A Little Late with Lilly Singh. "Ich sag' auch 'Hey, Süßer' oder andere komische Sachen, aber wenn wir über ihn reden, dann nennen wir ihn 'Serienkiller'", berichtete sie lachend über den makabren Spitznamen, den sie und ihre Brüder sich für Daryl ausgedacht haben. "Wir sagen das, weil er auf vielen Bildern einfach verrückt aussieht", lieferte sie die passende Erklärung und ergänzte, dass er sich teilweise auch etwas seltsam verhalten würde.

Vor allem, dass ihr Mann auf Salat-Dressing verzichtet, würde die "All About That Bass"-Interpretin in den Wahnsinn treiben. "Ich habe ihn angefleht: 'Bitte probiere doch die Soße – ist es das falsche Dressing?' und er sagt einfach nur 'Ich mag den Gras-Geschmack'", verriet Meghan und gab zu, Daryls Angewohnheiten manchmal ziemlich komisch zu finden.

Getty Images Schauspieler Daryl Sabara und Ehefrau Meghan Trainor

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei einer Filmpremiere

Getty Images "Spy Kids"-Star Daryl Sabara und Sängerin Meghan Trainor

