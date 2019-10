Wie reagiert Dijana auf den Angriff von Danilos Mutter? Die 25-Jährige traf bei einem vermeintlichen Date mit ihrem Love Island-Couple Danilo auf einmal auf seine Mutter. Doch aus dem Treffen wurde kein harmonisches Kennenlernen der Schwiegermutter in spe – sondern ein vernichtendes Kreuzverhör. Die Löwenmama warf der Schweizerin sogar vor, ein falsches Spiel zu spielen. Doch kann die Blondine die heftigen Worte verstehen?

Dijana gibt im RTL II-Interview zu, dass weder sie noch der 22-Jährige mit dem heftigen Gespräch gerechnet hätten, doch: "Ich kann ihre Sicht aber auch komplett verstehen. Ich glaube, dass die gemeinsamen Momente von Danilo und mir am Anfang anders rüberkamen." Nach Meinung von Danilos Mama hätte sich die TV-Beauty von vorne rein für ihren Sohn entscheiden müssen. Der Sport- und Fitnesskaufmann weiß aber: "Ich glaube aber, wenn sie Dijana so kennen würde wie ich, hätte sie das gestern nicht so gesagt."

Nach dem Drama versöhnte sich das TV-Pärchen zwar wieder, doch am Ende mussten sie trotzdem die Villa verlassen. Ihre Mitkandidaten glaubten wohl nicht mehr an ihre Gefühle und gaben in der Nominierungsrunde keine einzige Stimme für sie ab.

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana mit Danilos Mutter

Anzeige

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Dijana

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo bei ihrem "Love Island"-Exit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de