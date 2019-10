Christina Milian (38) ist stolz auf ihre Mama! Mit ihrer Mutter Carmen Milian, die heute ihren 56. Geburtstag feiert, hat die berühmte Sängerin offenbar ein inniges Verhältnis: Seit Tag eins wird sie von der gebürtigen Kubanerin gemanagt, die auch schon in ihrer Show "Christina Milian Turned Up" im TV auftrat. Wie glücklich die "Dip It Low"-Interpretin mit ihrer Mutter ist, bewies sie jetzt mit einem rührenden Post!

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen mit dem Geburtstagkind und schrieb dazu: "Es ist verrückt, dass du genau an diesem Tag geboren wurdest, um die großartige Frau zu werden, die du bist, um ein besseres Leben für deine Nachkommen zu kreieren, und genau das hast du geschafft!" Christina betonte, dass ihre Mutter trotz einiger Hürden im Leben immer viel Ausdauer und Stärke bewiesen habe. "Du bist eine erstaunliche Mutter, die lustigste, lustigste Großmutter und eine beste Freundin!", erklärte die Beauty. Die humorvolle Art hat ihre Mutter wohl an sie weitergegeben. Denn zum Schluss ihrer Geburtstagsgrüße bedankte sich Christina bei Carmen noch für ihr jugendliches Aussehen: "Und verdammt, du bist kein bisschen gealtert! Danke für die guten Gene, Frau!"

Auch Violet Madison Nash, die Tochter der Sängerin, ließ es sich nicht nehmen, ihrer Großmutter zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Oma! Du bist so lustig und verrückt und der Grund, weshalb ich Sushi liebe! Ich vermisse dich jetzt schon!", schrieb die 9-Jährige in einem Post auf Instagram. Demnächst darf sich auch ein weiteres Familienmitglied über Carmens Scherze amüsieren – Christina ist aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Instagram / christinamilian Carmen, Christina Milian und Violet Madison Nash

Instagram / christinamilian Christina Milian, Violet Madison Nash und Carmen Milian

Instagram / christinamilian Violet Madison Nash, Carmen und Christina Milian

