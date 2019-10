Kann Emeli Sandé (32) ihr Single-Leben nun endlich genießen? Zehn lange Jahre war die Sängerin mit ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine liiert. 2014 zerbrach die Beziehung dann überraschend – und zwar nur ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Danach litt die "Read All About It"-Interpretin lange an Depressionen – liegen diese düsteren Zeiten nun hinter ihr? Im Netz zeigte sich Emeli nun total ausgelassen bei ihrem ersten Solo-Urlaub.

Via Instagram meldete sich die Musikerin am Sonntag aus dem Bali-Urlaub. Offenbar ist es der erste Trip seit Langem, den sie ganz allein unternimmt. "Ich werde nicht lügen, ich bin die ersten zwei Tage so weit weg von zu Hause durchgedreht – nachdem ich buchstäblich zehn Jahre lang nicht allein war! Aber am dritten Tag hatte ich die Einsamkeit angenommen und begann, mich wieder zu hören", schrieb die 32-Jährige zu einem frechen Selfie, auf dem sie die Zunge herausstreckt.

"Dieses Bild repräsentiert vielleicht nicht den ernsthaften spirituellen Weg, auf dem ich gegangen bin, aber für mich repräsentiert es die Freiheit, die ich erlangt habe", erklärte die Britin weiter. Sie sei froh, diesen Schritt gewagt zu haben, und werde bestimmt noch einmal nach Bali zurückkehren.

Getty Images Emeli Sandé und Adam Gouraguine bei der Premiere von "Skyfall", 2012

John Phillips/Getty Images Emeli Sandé bei den BRIT Awards 2017 in London

Instagram / emelisande Emeli Sandé im September 2019

