Hat sich Pietro Lombardi (27) Melissa etwa schon verschrieben? Der Sänger hat ein Auge auf die Love Island-Schönheit geworfen, die derzeit in der TV-Villa um die Liebe kämpft. Dass der DSDS-Juror die 23-Jährige durchaus attraktiv findet, hat er auch schon durch eine süße Video-Botschaft an seine Herzdame öffentlich gemacht. Seine Gefühle macht der "Phänomenal"-Interpret jetzt noch deutlicher: Er würde lieber Melissa statt Kylie Jenner (22) nehmen!

Kylie ist seit Kurzem von Travis Scott (28) getrennt – für Pietro allerdings kein Grund, der Netz-Beauty den Hof zu machen, denn: "Ich hab Melissa, ich kann nicht, geht nicht Kylie, geht nicht", sagt er theatralisch in seiner Instagram-Story am Samstag. Ob der Musiker bloß zum Scherzen aufgelegt ist oder ob er wirklich in der Dating-Welt auf Pause gedrückt hat, um auf Melissa zu warten?

Zumindest könnte einem Date bald vielleicht nichts mehr im Wege stehen, denn Pietro glaubt, dass Melissa das TV-Format in der nächsten Folge freiwillig verlassen wird. Während der emotionalen Rede der Tattoo-Liebhaberin, die mittendrin abgebrochen wird, kommentierte der 27-Jährige: "Ich schwöre Goldfrau, Punkt aus Ende. Wow man. So und jetzt ''Love Island', ich bin weg'."

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de