Sila Sahin (33) kommt einfach nicht zur Ruhe! Für die ehemalige GZSZ-Darstellerin standen aufregende Wochen auf dem Programm: So wurde sie Ende Juni nicht nur zum zweiten Mal Mama, vor Kurzem zog die vierköpfige Familie außerdem nach England. Mittlerweile scheint die Schauspielerin in der neuen Heimat angekommen zu sein – oder etwa doch nicht? Sila zerbricht sich über Gott und die Welt den Kopf. Die Folge: Schlaflosigkeit der Extraklasse!

Während ihr Baby zufrieden in ihrem Arm schlummert, ist bei Sila an Schlaf nicht zu denken. Mitten in der Nacht meldet sie sich jetzt mit einem Post bei ihren Instagram-Fans. "Mein Körper und ich wollen schlafen, aber mein Kopf will gerne wissen, ob Pinguine Knie haben? Ist das noch normal? Es ist hier drei Uhr", hält die 33-Jährige mit einem lachenden Emoji fest.

Sila nutzt die Gunst der Stunde, um in den Kommentaren einige Fragen der Follower zu beantworten. So plaudert sie sogar einige Details über ihren Sohnemann aus. "Meiner bekommt, glaube ich, auch schon Zähne, ist allerdings erst drei Monate... Viel zu früh eigentlich. Zumindest sabbert er extrem und kaut schon fleißig an seinen Händen... und an meinen", tauscht sie sich mit einer anderen Mutter mitten in der Nacht im Netz aus.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Juni 2019

Anzeige

Facebook / Sila Sahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Elija, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de