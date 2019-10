So hat Cathy Hummels (31) sich ihre kleine Auszeit sicherlich nicht vorgestellt! Aktuell spannt die Frau von Fußball-Profi Mats Hummels (30) in Dubai aus. Mit dabei: Sohnemann Ludwig (1), der den ganzen Tag am Strand herumtollen darf. In den vergangenen Tagen versorgte die Designerin ihre Fans fleißig mit hübschen Urlaubsfotos und kleinen Updates. So teilte sie nun auch diesen Wermutstropfen mit ihren Followern: Ludwig ist krank geworden!

"Mein armer Bärli.[...] Auf den Urlaub hatten wir uns so gefreut", ärgerte sich die 31-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Fürs Erste würden sie und Ludi auf ihrem Hotelzimmer bleiben und einfach nur im Bett liegen. Doch Cathy versucht, das Ganze positiv zu sehen: "Immerhin ist der Ausblick hier schön. Hoffen wir mal, dass es morgen wieder besser ist...", schrieb die Vollblutmama weiter. Dazu postete sie noch ein Foto von sich und ihrem Sohnemann im Krankenlager. Wie aus einem beigefügten Übelkeits-Emoji hervorgeht, hat der kleine Mann offenbar Magen-Probleme.

Auch schon im vergangenen Dubai-Urlaub mit Mama und Papa hatte es Ludwig mächtig erwischt – sogar so sehr, dass die drei ihren Aufenthalt zur Sicherheit noch verlängern mussten. Und vor rund vier Wochen hatte der Hummels-Spross sich wieder etwas eingefangen. Dass der Einjährige häufiger mal angeschlagen ist, ist auch Cathys Abonnenten nicht entgangen: "Ludi ist schon wieder krank? Der Arme! Gute Besserung", betonte eine Followerin unter ihrem aktuellsten Beitrag.

Instagram/cathyhummels Collage: Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

