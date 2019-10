Der Schock sitzt tief! Am Sonntag ereignete sich eine furchtbare Tat im österreichischen Kitzbühel: Ein 25-jähriger Mann tötete fünf Menschen. Unter den Opfern befand sich auch Eishockeyspieler Florian J., der für die "Adler Kitzbühel" im Tor stand – er wurde nur 24 Jahre alt. Nach diesem grausamen Ereignis meldet sich nun sein Verein zu Wort: Im Netz bringt sein Team seine große Trauer zum Ausdruck!

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Florian schreibt der Club auf seiner offiziellen Homepage: "Aufgrund dieser unfassbar schrecklichen Tragödie, die einen sprachlos macht, steht die Zeit in der Kitzbüheler Eishockeyfamilie momentan still. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen, im Besonderen natürlich bei Florian und seinen Familienangehörigen", wird Volker Zeh, Präsident des Vereins, zitiert. Florian sei erst vor Kurzem als sogenannter Goalie zu den Adlern gestoßen. Der 24-Jährige habe sich mit seiner ruhigen und besonnenen Art bestens im Team integriert und sei allseits sehr geschätzt worden, heißt es auf der Seite weiter.

Auch der ehemalige Verein von Florian – der Linzer Club "LIWEST Black Wings" – gedenkt dem Torwart mit einer öffentlichen Erklärung: "An einem Tag wie heute fehlen uns allen einfach nur die Worte. Nichts was wir jetzt schreiben oder sagen kann unseren Schmerz ausdrücken. Florian, Du wirst uns fehlen", steht auf der offiziellen Facebook-Seite der Mannschaft.

Getty Images Tatort des Fünffach-Mordes in Kitzbühel im Oktober 2019

