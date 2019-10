Charlize Theron (44) musste für Film-Rollen schon des Öfteren mit ihrem Look spielen. Die wohl krasseste Verwandlung hatte die Schauspielerin für den Streifen "Mad Max: Fury Road" hingelegt – für diesen Kinokracher ließ sich die Beauty die Mähne abrasieren. Noch bis vor Kurzem hat die Leinwand-Beauty ihre Haare schulterlang getragen – doch damit ist nun auch wieder Schluss: Charlize präsentierte sich jetzt mit einem stylishen Kurzhaarschnitt!

Bei der Premiere zu "The Addams Family" flanierte die 44-Jährige gewohnt lässig über den roten Teppich. Neben ihrem blaufarbenen Outfit war ihre Frisur der absolute Hingucker. Mit einem frechen Pott-Schnitt und blonden Strähnchen überraschte die Kinoheldin alle anwesenden Fotografen. Doch nicht nur die Reporter sind Hin und Weg von der Frise – auch ihre Schauspielkollegin January Jones (41) feiert den Look. "Ich komme nicht darauf klar, wie gut dir diese Frisur steht", schwärmt sie unter einem Instagram-Beitrag der Südafrikanerin.

Erst vor Kurzem sorgte Charlize allerdings mit einem anderen Thema für Gesprächsstoff. In einem Interview sprach sie offen darüber, dass sie sich nach einer neuen Liebe sehne. "Ich bin so was von zu haben. Das habe ich sehr deutlich gemacht. Jemand muss jetzt Rückgrat zeigen und einfach den nächsten Schritt wagen", gab sie gegenüber Mirror offen zu.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Charlize Theron bei der Premiere zu "The Addams Family" im Oktober 2019

Tony DiMaio / SplashNews.com Charlize Theron, Hollywood-Star

Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "Long Shot" in New York

