Hier kommt die Braut! Das Happy End von Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) und Joshua Winter (Julian Schneider, 29) bei Sturm der Liebe steht kurz bevor: Anfang November krönt das Traumpaar der 15. Staffel der Telenovela ihre Liebe mit einer rauschenden Hochzeit. Nun wurden auch endlich die ersten Fotos zu der romantischen Folge veröffentlicht. Und die Bilder verraten ein ganz besonders spannendes Detail: Wie Denise und Joshua als Braut und Bräutigam aussehen werden.

Die Outfits der Turteltauben sind klassisch, aber trotzdem modern. Helen trägt als Denise ein fließendes, cremefarbenes Kleid mit dünnen Trägern und einer langen Schleppe. Eine Sache an ihrem Outfit überrascht: Die Kunstliebhaberin verzichtet auf einen Schleier und trägt ihre Haare stattdessen in leichten Wellen offen. Auch ihr Ehemann in spe kann sich in seinem Outfit blicken lassen: Julian alias Joshua wird in einem schicken Anzug zum Altar schreiten, der allerdings nicht schwarz, sondern dunkelblau ist. Zu dem modernen Look des Brautpaares passt auch die unkonventionelle Hochzeit der beiden. Während der Feier gibt es ein Feuerwerk aus Farben – ähnlich wie bei einem Holi-Festival.

Nach der romantischen Zeremonie müssen die Telenovela-Fans allerdings Abschied von Denise und Joshua nehmen. Die 24-Jährige erhält ein Jobangebot aus Paris. Aus diesem Grund entschließen sich die Eheleute, den Fürstenhof zu verlassen und in die französische Hauptstadt zu ziehen. Danach wird sich bei "Sturm der Liebe" alles um die Liebesgeschichte von Franzi (Léa Wegmann, 28) und Tim (Florian Frowein, 31) drehen.

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Die "Sturm der Liebe"-Darsteller Helen Barke und Julian Schneider

Anzeige

ARD / Christof Arnold Helen Barke und Julian Schneider bei ihrer "Sturm der Liebe"-Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de