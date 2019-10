Heute Abend wird es spannend: Das große Love Island-Finale steht an! Nachdem die Islander teilweise wochenlang in dem frivolen Kuppelformat ausgeharrt haben, wird nun endlich das Sieger-Couple gekürt – im Rennen sind jetzt noch Traumpaar Yasin und Samira, die Turteltauben Sidney und Vivien, die Frischverliebten Roman und Lina und zu guter Letzt Mischa und Laura, die erst kürzlich zueinandergefunden haben. Wer wohl am Ende das Rennen machen wird? Die Ex-Kandidaten Danilo und Dijana haben klare Favoriten!

Tatsächlich drücken die beiden Singles, die erst in der vergangenen Folge ausgeschieden sind, unterschiedlichen Islandern die Daumen. "Ich gönne es wirklich jedem von Herzen, jeder hat etwas Besonderes an sich", erklärte Danilo vorab im RTL-Interview. "Ich würde es Mischa am meisten gönnen, weil ich ein besonderes Verhältnis zu ihm habe und er die erste Zeit mit Ricarda sehr gelitten hat. Er hat den Sieg mit Laura verdient, die eine ganz Liebe und Authentische ist", schwärmte der 22-Jährige. "Ich finde, sie passen sehr gut zueinander."

Dijana hofft vor allem, das ein ehrliches Paar gewinnt. "Ich sag mal so, man wird ja schnell danach sehen, was da wirklich echt ist und was nicht. Die Zuschauer können das ja eigentlich gut einschätzen", betonte die ehemalige Miss Universe Schweiz. Und auf wen trifft das am ehesten zu? "Ich wünsche es Lina und Roman. Die sind einfach echt, das passt und die sind auch süß zusammen", erklärte die Influencerin.

Das große "Love Island"-Finale am Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana

RTL II / Magdalena Possert Laura und Mischa bei "Love Island" 2019

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Couple Lina und Roman

