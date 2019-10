An diesem Abend zog nicht nur Christina Aguilera (38) alle Blicke auf sich! Die Pop-Queen lebt längst nicht nur für ihre Musik, denn in der Künstlerin steckt außerdem eine waschechte Vollblut-Mama, wie selbst immer wieder betont. Für die Premiere des neuen Kinofilms “The Addams Family” ließ sie sich daher etwas ganz Besonderes einfallen: Sie machte aus dem Event einen schaurigen Familien-Ausflug!

Christina ist mit ihrer aktuellen Show zwar viel beschäftigt, die Premiere der Neuauflage des Horror-Streifens durfte sie jedoch auf keinen Fall verpassen. Die 38-Jährige ist im Addams-Family-Fieber! Sie singt nicht nur den Titelsong “Haunted Heart”, sondern stylte sich für die Kinopremiere auch noch wie Filmfigur Morticia Addams. Auf dem violetten Teppich legte aber nicht nur sie einen tollen Auftritt hin, denn: Als Begleitung hatte Christina ihren Verlobten Matthew Rutler (34) sowie ihre beiden Kinder mitgebracht, Söhnchen Max Bratman (11) und Tochter Summer (5).

Dabei erschien die Rasselbande einheitlich gekleidet! Christina machte es in einem bodenlangen, engen schwarzen Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und überkreuzten Nähten am Ausschnitt vor – und ihre Liebsten ergänzten den Look der Vollblut-Mama mit ebenfalls schwarzen Outfits. Was für eine schaurig-schöne Familie!

MEGA Christina Aguilera, Matthew und Summer Rutler und Max Bratman

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Christina Aguilera, Sängerin

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Christina Aguilera, Matthew und Summer Rutler und Max Bratman

